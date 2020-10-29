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Кременчук на виїзді розгромив Маріуполь у 2 турі УХЛ

Сьогодні 21:11 300 0
Дебютант УХЛ зазнав домашньої розгромної поразки
Кременчук на виїзді розгромив Маріуполь у 2 турі УХЛ
#Маріуполь, #Кременчук

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру УХЛ Маріуполь вдома поступився Кременчуку.

Гості здобули переконливу перемогу, закинувши шість шайб у ворота маріупольської команди. Господарі зуміли лише закинули шайбу престижу.

УХЛ
Регулярний чемпіонат
2 тур, 29 жовтня

Маріуполь - Кременчук 1:6 (0:1, 0:3, 0:0)

Шайби: 0:1 - 07:29 Серанов, 0:2 - 23:08 Коробов, 0:3 - 24:02 Кісельов, 0:4 - 29:52 Денискін, 0:5 - 42:01 Гриценко, 0:6 - 53:16 Ворона, 1:6 - 58:21 Кобяков 

Нагадаємо, Сокіл на виїзді переграв Дніпро у 2 турі УХЛ.

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