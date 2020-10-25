Драматичний матч завершився перемогою херсонців

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру УХЛ херсонський Дніпро приймав Білий Барс.

Крисанов вивів вперед херсонську команду. А через 10 хвилин гості не лише зрівняли рахунок, але досить швидко і повели - 2:1. Після перерви вже двічі закинули шайби господарі. Через хвилину гості зрівняли рахунок. Дніпро у третьому періоді матчу ще раз вийшов вперед.

УХЛ

Регулярний чемпіонат

1 тур, 25 жовтня

Дніпро - Білий Барс 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Голи: 1:0 - 08:50 Крисанов, 1:1 - 18:00 Таран, 1:2 - 18:17 Даниленко, 2:2 - 28:22 Декало, 3:2 - 33:57 Декало, 3:3 - 34:58 Даниленко, 4:3 - 47:24 Макаров

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