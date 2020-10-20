Крижані Вовки уклали контракт з чемпіоном України

Неверов у національній першості провів 162 матчі

Джерело - УХЛ.

Крижані Вовки, які продовжують підготовку до п'ятого сезону чемпіонату Української хокейної ліги, уклали контракт із захисником Артемом Неверовом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

33-річний хокеїст почав професійну кар'єру в сезоні 2002/03 у складі ХК Київ. У чемпіонатах України Неверов виступав за Київ, Сокіл, АТЕК, Компаньйон і Білий Барс, вигравши золоті медалі з Соколом в сезоні 2008/09.

Всього в національній першості захисник провів 162 матчі, набравши 41 (19 + 22) очко. У білоруській Екстралізі за Сокіл Артем Неверов зіграв 24 матчі, результативними діями не відзначився. У Вищій лізі Білорусі в складі Сокола і Гомеля в активі гравця 74 матчі і 19 (5+14) очок.

У 2004-2007 роках Неверов провів 15 матчів на молодіжних чемпіонатах світу в Дивізіоні 1.

Раніше, Кременчук переміг Донбас та зрівняв рахунок у серії.