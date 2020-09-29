Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у півфіналі плей-оф УХЛ

Четвертий матч між цими командами виявився найбільш тривалим

Джерело - Чемпіон.

У четвертому матчі півфінальної серії плей-оф УХЛ херсонський Дніпро приймав Донбас.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь Дніпра. Переможну шайбу господарі закинули в овертаймі на 34 хвилині.

То ж у півфінальній серії Дніпро зрівняв рахунок - 2:2.

УХЛ. Плей-оф

Півфінал

Четвертий матч, 29 вересня

Дніпро - Донбас 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - 02:20 Янішевський, 1:1 - 33:19 Лялька, 1:2 - 40:16 Лялька, 2:2 - 50:17 Гасніков, 3:2 - 93:43 Вишняков

Рахунок у серії 2:2

Раніше, у третьому матчі протистояння Донбас здолав Дніпро в овертаймі.