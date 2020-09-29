Крижані Вовки підписали контракт з фінським захисником

Моксунен раніше виступав в юніорських лігах Фінляндії, Польщі та Нідерландах

Джерело - УХЛ.

Крижані Вовки уклали контракт з фінським захисником Еету Моксуненом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний хокеїст розпочинав кар'єру в юніорських командах Лукко. Всього в чемпіонатах Фінляндії U-16-U-20 Моксунен провів 141 матч, набравши 47 (12+35) очок.

У молодіжному чемпіонаті Фінляндії U20 фін виступав за Пеліканс, в 35 матчах захисник набрав 1 (0+1) при показнику корисності +3.

У сезоні 2018/19 Еету Моксунен грав в польському Підгалля, який зайняв за підсумками плей-офф 4-е місце в чемпіонаті - 44 матчі, 10 (2+8) очок.

Минулий сезон захисник провів в нідерландському Лімбурзі, що виступає в БеНеЛіге: там Моксунен відіграв 19 матчів, закинув 1 шайбу і віддав 14 результативних передач.

Раніше, Кременчук розгромив Білий Барс у півфіналі плей-оф УХЛ.