Джерело - championshockeyleague.com.
Правління хокейної Ліги чемпіонів вирішило відкласти початок сезону до середини листопада.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Таким чином, початок сезону ХЛЧ-2020/21 було відкладено до 17 листопада (попередня дата початку - 6 жовтня).
"На жаль, загальноєвропейські ситуації останнім часом не розвивалася таким чином, щоб ми були досить впевнені в тому, щоб проводити турнір на початку жовтня, оскільки обмеження на поїздки між деякими з наших країн-учасниць тепер перешкоджають проведенню окремих матчів - сказав президент ХЛЧ Пітер Занер.
Це рішення не вплине на формат змагання, так як в Лізі чемпіонів і раніше буде проводитися тільки раунди на вибування, які почнуться з 1/16 фіналу.
"Це означає, що обидві гри кожного раунду 32 і матчу 1/16 будуть зіграні в одному місті. В принципі, команда з більш високим рейтингом отримує право грати вдома, - пояснив Занер.
Після чвертьфіналу ХЛЧ повернеться до знайомої серії з двома іграми, вдома і на виїзді, із загальним рахунком аж до півфіналу. Сезон завершиться 9 лютого 2021 року фінальним матчем з однією грою.
Оновлений розклад Хокейної ліги чемпіонів:
17 листопада 2020 р: 1/16 фіналу - перші матчі
18 листопада 2020 р: 1/16 фіналу - другі матчі
24 листопада 2020 р: 1/16 фіналу - перші матчі
25 листопада 2020 р: 1/16 фіналу - другі матчі
8/9 грудня 2020 р: Чвертьфінали - перші матчі
15 грудня 2020 р: чвертьфінали - другі матчі
5/6 січня 2021 р: півфінали - перші матчі
12/13 січня 2021: півфінали - другі матчі
9 лютого 2021 р: фінал
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