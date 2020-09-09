Турнір стартує 17 листопада

Правління хокейної Ліги чемпіонів вирішило відкласти початок сезону до середини листопада.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Таким чином, початок сезону ХЛЧ-2020/21 було відкладено до 17 листопада (попередня дата початку - 6 жовтня).

"На жаль, загальноєвропейські ситуації останнім часом не розвивалася таким чином, щоб ми були досить впевнені в тому, щоб проводити турнір на початку жовтня, оскільки обмеження на поїздки між деякими з наших країн-учасниць тепер перешкоджають проведенню окремих матчів - сказав президент ХЛЧ Пітер Занер.

Це рішення не вплине на формат змагання, так як в Лізі чемпіонів і раніше буде проводитися тільки раунди на вибування, які почнуться з 1/16 фіналу.

"Це означає, що обидві гри кожного раунду 32 і матчу 1/16 будуть зіграні в одному місті. В принципі, команда з більш високим рейтингом отримує право грати вдома, - пояснив Занер.

Після чвертьфіналу ХЛЧ повернеться до знайомої серії з двома іграми, вдома і на виїзді, із загальним рахунком аж до півфіналу. Сезон завершиться 9 лютого 2021 року фінальним матчем з однією грою.

Оновлений розклад Хокейної ліги чемпіонів:

17 листопада 2020 р: 1/16 фіналу - перші матчі

18 листопада 2020 р: 1/16 фіналу - другі матчі

24 листопада 2020 р: 1/16 фіналу - перші матчі

25 листопада 2020 р: 1/16 фіналу - другі матчі

8/9 грудня 2020 р: Чвертьфінали - перші матчі

15 грудня 2020 р: чвертьфінали - другі матчі

5/6 січня 2021 р: півфінали - перші матчі

12/13 січня 2021: півфінали - другі матчі

9 лютого 2021 р: фінал

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