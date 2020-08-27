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Крижані Вовки підписали віцечемпіона Туреччини

Сьогодні 15:40 95 0
Більшу частину кар'єри Сисоєв провів у третій лізі Росії
Крижані Вовки підписали віцечемпіона Туреччини
#Сисоєв, #Крижані Вовки

Джерело - УХЛ.

Ліворукий захисник Євген Сисоєв поповнив склад київських Крижаних Вовків.

Про це повідомляє пресслужба клубу. 

Вихованець Новоуральська хокею більшу частину кар'єри провів у третій лізі Росії, виступаючи за рідний клуб ХК Кедр. Всього в цьому чемпіонаті захисник зіграв в 242 поєдинках і набрав 14 (8+6) результативних балів. 

Сезон 2018/19 і сезон 2019/20 Сисоєв провів в турецькій Суперлізі, виступаючи в складі Buz Adamlar GSK (Істамбул). У цьому клубі захисник провів 49 матчів, заробивши при цьому 52 (15+37) очки. Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Сисоєв став срібним призером турецького чемпіонату. 

Раніше склад київського клубу поповнив форвард збірної України Георгій Кіча.

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