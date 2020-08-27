Крижані Вовки підписали віцечемпіона Туреччини

Більшу частину кар'єри Сисоєв провів у третій лізі Росії

Джерело - УХЛ.

Ліворукий захисник Євген Сисоєв поповнив склад київських Крижаних Вовків.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вихованець Новоуральська хокею більшу частину кар'єри провів у третій лізі Росії, виступаючи за рідний клуб ХК Кедр. Всього в цьому чемпіонаті захисник зіграв в 242 поєдинках і набрав 14 (8+6) результативних балів.

Сезон 2018/19 і сезон 2019/20 Сисоєв провів в турецькій Суперлізі, виступаючи в складі Buz Adamlar GSK (Істамбул). У цьому клубі захисник провів 49 матчів, заробивши при цьому 52 (15+37) очки. Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Сисоєв став срібним призером турецького чемпіонату.

Раніше склад київського клубу поповнив форвард збірної України Георгій Кіча.