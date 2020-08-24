 Донбас оголосив заявку команди на домашній турнір | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Баварія переграла ПСЖ і стала переможницею Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 1710
WBC може призначити бій Повєткіна з Усиком
Сьогодні 11:15 2352
Стало відомо, яким буде обмін між УПЛ, Першою та Другою лігами
Сьогодні 06:34 1563
Ліга чемпіонів. ПСЖ - Баварія 0:1: як це було
Вчора 23:53 8560
Магучіх виграла етап Діамантової ліги. Левченко знову друга
Вчора 20:51 896
Селезньов став гравцем Колоса
Вчора 19:55 5263 2
Ворскла розгромила Рух у 1 турі УПЛ
Вчора 18:53 5622
Гірн назвав дату бою Усик - Чісора
Вчора 18:40 3504
УЄФА може реформувати формат єврокубків
Вчора 18:25 1276
Ястремська переграла Вільямс на турнірі в Нью-Йорку
Вчора 08:19 2826
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:40 Хокей Донбас оголосив заявку команди на домашній турнір 144
18:25 Футбол Куман повідомив Суаресу телефоном, що не розраховує на нього 576
18:10 Хокей Вашингтон звільнив головного тренера після вильоту з плей-оф 389
17:55 Футбол Федорчук повторив два рекорди чемпіонатів України 455
17:40 Футбол Колишній гравець збірної України залишив іспанський клуб 653
17:25 Хокей Білий Барс представив заявку на Відкритий кубок Донбасу 644
17:10 Футбол Конте став жертвою шахрая 684
16:55 Футбол Барселона повісила цінник на Мессі 1507
16:40 Футбол Німан - БАТЕ 0:2. Огляд матчу 567
16:25 Баскетбол Тернопіль підписав колишнього гравця Хіміка 618
16:10 Футбол Алькантара передумав йти з Баварії 717
15:55 Бокс Редкач не включив Усика і Ломаченка до ТОП-5 найкращих боксерів України 1544
15:40 Футбол Лор’ян - Страсбург 3:1. Огляд матчу 785
15:31 Блог Фото дня. Зінченко їде на весілля з Владою Седан 996 1
15:25 Футбол СК Дніпро-1 зацікавився Дугласом 1009
15:10 Футбол Колос хоче орендувати талановитого нападника Динамо 1280
14:55 Футбол Матеус може перейти до СК Дніпро-1 1341
14:53 Блог Зінченко вибачився за свою дружину. Футболіст написав пояснювальну 1736
14:40 Футбол Ніцца - Ланс 2:1. Огляд матчу 960
14:25 Футбол УПЛ визначила найкращого гравця першого туру 1408
14:09 Футбол Суркіс: Набридло терпіти, що у нас тільки динамівські серця 1508
13:51 Футбол УПЛ визначила найкращого тренера першого туру 1352
13:33 Хокей Став відомий склад Дніпра на Відкритий кубок Донбасу-2020 2028
13:15 Футбол Нім - Брест 4:0. Огляд матчу 1290
12:57 Футбол Максимов: Іноземці приїжджають, думають, що ми граємо квадратними м'ячами 1907

Донбас оголосив заявку команди на домашній турнір

Сьогодні 18:40 144 0
32 хокеїсти потрапили до заявки команди
Донбас оголосив заявку команди на домашній турнір
#Донбас

Джерело - ХК Донбас.

Став відомий склад Донбасу на домашній традиційний передсезонний турнір, який відбудеться з 25-го по 27-е серпня в Дружківці. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Всього в заявку клубу на турнір потрапило 32 гравці - 3 воротарі, 9 захисників і 20 форвардів.

Воротарі: Богдан Дьяченко, Ілля Андрюхов, Олексій Трифонов

Захисники: Андрій Григор'єв, Дмитро Ігнатенко, Єгор Кутугін, Філіп Пангелов-Юлдашев, Микита Колесниковський, Роман Кобелєв, Єгор Журавльов, Олександр Большаков, Олексій Кожевников

Форварди: Вадим Мазур, Віктор Захаров, Ілля Коренчук, Віктор Туркін, Олександр Костіков, Семен Валуйський, Андрій Сигарев, Максим Разумов, Севастян Карпенко, Андрій Бірюков, Микита Буценко, Микита Мілєхін, Віталій Карамнов, Айнарс Подзіньш, Олег Шішлянниковський, Віталій Лялька, Євген Монс, Микола Казаковцев, Станіслав Садовиков, Веніамін Трандафілов

Головний тренер Сергій Вітер, тренери: Ігор Чібірєв, Ігор Кугут, Євген Бруль.

Відзначимо, що свій перший матч на турнірі Донбас зіграє вже завтра, 25 серпня, проти херсонського Дніпра. Початок матчу - о 19:00.

Раніше став відомий склад Дніпра та команди Білий Барс на Відкритий кубок Донбасу-2020.

Коментарі ()