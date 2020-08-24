Донбас оголосив заявку команди на домашній турнір

32 хокеїсти потрапили до заявки команди

Джерело - ХК Донбас.

Став відомий склад Донбасу на домашній традиційний передсезонний турнір, який відбудеться з 25-го по 27-е серпня в Дружківці.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Всього в заявку клубу на турнір потрапило 32 гравці - 3 воротарі, 9 захисників і 20 форвардів.

Воротарі: Богдан Дьяченко, Ілля Андрюхов, Олексій Трифонов

Захисники: Андрій Григор'єв, Дмитро Ігнатенко, Єгор Кутугін, Філіп Пангелов-Юлдашев, Микита Колесниковський, Роман Кобелєв, Єгор Журавльов, Олександр Большаков, Олексій Кожевников

Форварди: Вадим Мазур, Віктор Захаров, Ілля Коренчук, Віктор Туркін, Олександр Костіков, Семен Валуйський, Андрій Сигарев, Максим Разумов, Севастян Карпенко, Андрій Бірюков, Микита Буценко, Микита Мілєхін, Віталій Карамнов, Айнарс Подзіньш, Олег Шішлянниковський, Віталій Лялька, Євген Монс, Микола Казаковцев, Станіслав Садовиков, Веніамін Трандафілов

Головний тренер Сергій Вітер, тренери: Ігор Чібірєв, Ігор Кугут, Євген Бруль.

Відзначимо, що свій перший матч на турнірі Донбас зіграє вже завтра, 25 серпня, проти херсонського Дніпра. Початок матчу - о 19:00.

Раніше став відомий склад Дніпра та команди Білий Барс на Відкритий кубок Донбасу-2020.