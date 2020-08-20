Всі матчі Відкритого кубка Донбасу покаже XSPORT

Традиційний передсезонний турнір відбудеться з 25 по 27 серпня

Джерело - УХЛ.

З 25 по 27 серпня в Дружківці на льоду арени Альтаїр відбудеться дев'ятий розіграш найпрестижнішого передсезонного турніру Відкритого кубка Донбасу, фінал якого покаже телеканал XSPORT.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Чотири кращі клуби нашої країни зійдуться в боротьбі за головний трофей змагання.

На льоду Альтаїр гратимуть: Білий Барс (Біла Церква), Дніпро (Херсон), Донбас (Донецьк) та Кременчук (Кременчук).

Трансляції всіх матчів будуть доступні на сайті xsport.ua. Трансляція заключного матчу змагання також пройде в ефірі телеканалу XSPORT.

Раніше, ХК Донбас висловив невдоволення роботою Федерації хокею України.