 Кременчук підписав російського форварда з досвідом гри в КХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Кременчук підписав російського форварда з досвідом гри в КХЛ

Сьогодні 18:25 158 0
Дубінін грав в Казахстані, Польщі, Словаччині та Росії
Кременчук підписав російського форварда з досвідом гри в КХЛ
#Дубінін, #Кременчук

Джерело - УХЛ.

Склад ХК Кременчук поповнив габаритний 31-річний форвард  Артем Дубінін.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вихованець Лади в сезоні 2008/09 дебютував в КХЛ за рідний клуб. Всього у складі Лади і хабаровського Амура зіграв в одній найсильніших європейських ліг 43 матчі, в яких набрав 6 (1+5) очок. До того ж форвард 7 сезонів провів у ВХЛ, де за Ладу, красноярський Сокіл, ХК Рязань, Аріаду, Саров і Єрмак провів в загальній складності 315 матчів, набравши 115 (49+66) очок.

У сезоні 2017/18 виступав в чемпіонаті Словаччини за Нове Замки - там Дубінін провів 21 матч і набрав 5 (3+2) очок. А в 2018/19 форвард грав у складі ГКС Ястшембе в чемпіонаті Польщі (35 матчів, 22 (7+25) очок)

Минулий сезон 2019/20 Дубінін провів в чемпіонаті Казахстану за Актобе (17 ігор, 4 (2+2) очки) і в білоруській Екстралізі за жлобінський Металург (39 матчів, 14 (5+9) очок).

У ХК Кременчук Артем Дубінін буде грати під №15.

Раніше, найкращий снайпер чемпіонату Румунії перейшов у Кременчук.

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