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Латвія може відмовитися від проведення хокейного ЧС спільно з Білоруссю

Сьогодні 22:25 388 0
У IIHF поки не збираються нічого змінювати
Латвія може відмовитися від проведення хокейного ЧС спільно з Білоруссю
#Латвія, #Білорусь

Джерело - Sport Arena.

Латвія може відмовитися від проведення хокейного чемпіонату світу спільно з Білоруссю.

Про це повідомляє LETA.tv.

У Білорусі тривають опозиційні протести, якими стурбовані в Ризі, другому місті-господарі чемпіонату світу поряд з Мінськом.

"Призовий IIHF знайти іншу країну замість Білорусі. Якщо федерація відмовиться і ситуація в Білорусі не зміниться, уряд може розглянути відмова Латвії від проведення чемпіонату в 2021 році ", - заявив прем'єр-міністр країни Крішьяніс Каріньш.

У свою чергу, в IIHF заявили, що стежать за ситуацією в Білорусі і поки не збираються вносити коригування в планування світової першості.

Рига і Білорусь повинні спільно прийняти чемпіонат світу в період з 21 травня до 6 червня наступного року.

Нагадаємо, найкращий бомбардир Білорусі відмовився виступати за збірну через Лукашенка.

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