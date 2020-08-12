Чемпіон Угорщини відмовився від участі у Континентальному кубку

Клуб повинен був стартувати з другого раунду

Джерело - УХЛ.

Чемпіон Угорщини Ференцварош відмовився від участі в наступному розіграші Континентального кубка IIHF.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У заяві сказано, що це рішення є найвідповідальнішим і правильним в ситуації, що склалася в зв'язку з існуючими загрозами здоров'ю і строгістю заходів, прийнятих IIHF для учасників міжнародних змагань.

Крім того, в Ференцвароші відзначили, що дотримання необхідних заходів безпеки в процесі організації поїздок вимагає додаткових витрат бюджету. Виступи угорського клубу в Континентальному кубку повинні були стартувати з другого раунду в групі C, матчі якої пройдуть у французькому Ам'єні.

У цьому квартеті зіграє також казахстанський Алтай-Торпедо, який замінив двох інших представника своєї країни - Арлан і Іртиш, - які по черзі відмовилися від участі.

Чемпіон України також буде стартувати в Континентальному Кубку з другого раунду, який відбудеться в Італії.

Нагадаємо, Дніпро підписав 37-річного російського захисника.