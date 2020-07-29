Дніпро продовжив контракт з нападником збірної України

Джерело - УХЛ.
Херсонський Дніпро продовжив контракт з нападником Дмитром Чернишенком.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У регулярному чемпіонаті 2019/20 форвард провів 35 поєдинків, в яких набрав 26 (9 + 17) балів, при показнику корисності +25. У матчах 1/4 плей-офф проти харківського МХК Динамо Чернишенко у двох матчах закинув дві шайби і віддав дві передачі, заробивши коефіцієнт корисності +4.
Крім того, нападник виступав за юніорську, молодіжну і дорослу збірну України. У складі останньої форвард відзначився двома шайбами і однією передачею в 15 іграх.
Раніше, Василенков продовжить кар'єру у Дніпрі.
Нагадаємо, Дніпро візьме участь в Donbass Open Cup-2020 року, який відбудеться з 25 по 27 серпня в Дружківці.