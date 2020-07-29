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Дніпро продовжив контракт з нападником збірної України

Сьогодні 15:25 1415 0
У незавершеному сезоні 2019/20 форвард набрав 30 очок
Дніпро продовжив контракт з нападником збірної України
#Чернишенко, #Дніпро

Джерело - УХЛ.

Херсонський Дніпро продовжив контракт з нападником Дмитром Чернишенком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У регулярному чемпіонаті 2019/20 форвард провів 35 поєдинків, в яких набрав 26 (9 + 17) балів, при показнику корисності +25. У матчах 1/4 плей-офф проти харківського МХК Динамо Чернишенко у двох матчах закинув дві шайби і віддав дві передачі, заробивши коефіцієнт корисності +4. 

Крім того, нападник виступав за юніорську, молодіжну і дорослу збірну України. У складі останньої форвард відзначився двома шайбами ​​і однією передачею в 15 іграх.

Раніше, Василенков продовжить кар'єру у Дніпрі.

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