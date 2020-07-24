Колишній воротар Крижаних Вовків перейшов до російського клубу

Романов проведе другий сезон на дорослому рівні

Джерело - УХЛ.

Колишній воротар Крижаних Вовків Антоніо Романов у наступному сезоні гратиме у складі саратовського Кристала, який виступає в Першості ВХЛ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У сезоні 2019/20 воротар виступав за Крижаних Вовків в чемпіонаті УХЛ - Парі-Матч, заробивши в 9 матчах коефіцієнт надійності 10.42 при 76,4% відбитих кидків.

Також раніше Романов грав у молодіжній лізі і третьому дивізіоні Фінляндії, університетській лізі Європи і МХЛ-Б (8 матчів, КН 2.60, 89,8% ОБ).

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