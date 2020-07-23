Колишній форвард Кременчука перейшов до Дніпра

Зайцев виступатиме за команду Підгурського

Джерело - УХЛ.

Херсонський Дніпро підписав контракт з російським форвардом Олексієм Зайцевим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець має досвід виступів в чемпіонаті ВХЛ (91 матч, 18 шайб, 23 передачі), а також першості Казахстану (59 матчів, 10 шайб, 14 передач).

Нагадаємо, Зайцев грав у складі ХК Кременчук. За підсумками регулярного сезону увійшов до ТОП-3 бомбардирів з 51 очком (10+41) в 33 матчах і показником корисності +27. До них Зайцев додав 3 (1+2) очки в 7 матчах плей-офф.

У 3-му чемпіонаті УХЛ став разом з кременчужанами став бронзовим призером, віддавши найбільшу кількість гольових передач за підсумками регулярного сезону 2018/19 - 41.

Після 4 матчів (4 очка, +2) в Кременчук в сезоні 2019/20 нападник перейшов в Єрмак.

У Дніпрі хокеїст буде виступати під номером 92.

Раніше, Василенков продовжить кар'єру у Дніпрі.

Нагадаємо, Дніпро візьме участь в Donbass Open Cup-2020 року, який відбудеться з 25 по 27 серпня в Дружківці.