 Колишній форвард Кременчука перейшов до Дніпра | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Цифра дня. Стала відомою зарплатня Луческу в Динамо
Сьогодні 16:57 1461 1
Інгулець та Чорноморець не виявили сильнішого, Минай розгромив Черкащину у 26 турі Першої ліги
Сьогодні 18:54 50
Блохін: Мені плювати, якщо навіть Луческу поліпшить результати Динамо
Сьогодні 18:10 353 1
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ
Сьогодні 17:49 430
Луческу – новий головний тренер Динамо
Сьогодні 15:14 1393
Луческу узгодив контракт з Динамо - ЗМІ
Сьогодні 13:50 4782 7
Десна гратиме матчі Ліги Європи у Києві
Сьогодні 12:28 1522
Луческу визначився із помічником у Динамо
Сьогодні 10:25 6900 2
Луческу прилетів у Київ
Сьогодні 09:28 2149 3
Ліверпуль отримав трофей за перемогу в АПЛ
Сьогодні 08:28 1072
Блоги
Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті
Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:30 350
Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського
Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:26 208
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:49 426
Фото дня. Усі українські чемпіони світу в одній світлині
Фото дня. Усі українські чемпіони світу в одній світлині Андрій Твердохліб
Вчора 16:51 877
Володимир Кличко відвідав юних боксерів
Володимир Кличко відвідав юних боксерів Андрій Твердохліб
Вчора 12:24 901
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:54 Футбол Інгулець та Чорноморець не виявили сильнішого, Минай розгромив Черкащину у 26 турі Першої ліги 50
18:40 Бокс Бій Ф'юрі - Вайлдер відбудеться у 2020 році 287
18:30 Блог Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті 369
18:26 Блог Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського 214
18:25 Футбол Маркевич: Те, що Луческу міг дозволити у Шахтарі, навряд чи буде у Динамо 174
18:10 Футбол Блохін: Мені плювати, якщо навіть Луческу поліпшить результати Динамо 353 1
17:55 Футбол Франков: Істерика з приводу призначення Луческу сумнівна 605
17:49 Блог Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ 430
17:40 Бокс Чісора готується до Усика, але думає про виступи в MMA 714
17:25 Хокей Колишній форвард Кременчука перейшов до Дніпра 902
17:10 Баскетбол Київ-Баскет підписав форварда збірної України 742
16:57 Футбол Цифра дня. Стала відомою зарплатня Луческу в Динамо 1461 1
16:55 Футбол Манчестер Юнайтед цікавиться півзахисником ПСЖ 905
16:40 Футбол Легіонер Зорі: Київське Динамо невідоме в Європі 1788 5
16:28 Пряма трансляція Інгулець - Чорноморець: онлайн-трансляція матчу Першої ліги 2243
16:26 Пряма трансляція Черкащина - Минай: онлайн-трансляція матчу Першої ліги 1414
16:25 Футбол Суркіс: З Луческу Динамо завоює багато титулів 1114
16:11 Футбол Луческу: Динамо - клуб з великими традиціями 1229
15:55 Футбол Ультрас Динамо про призначення Луческу: Суркіси - в****іться від Динамо 2154
15:44 Футбол Собуцького довічно відсторонили від футболу 3457
15:26 Футбол Емері очолив Вільяреал 1569
15:14 Футбол Луческу – новий головний тренер Динамо 1393
14:55 Футбол Комітет етики і чесної гри визнав вину Собуцького у побитті арбітра 1682
14:47 Кіберспорт У Києві створять кіберспортивну арену 1530
14:30 Футбол Скрипник: Ніхто не повірив, що Динамо програло 2726 1

Колишній форвард Кременчука перейшов до Дніпра

Сьогодні 17:25 902 0
Зайцев виступатиме за команду Підгурського
Колишній форвард Кременчука перейшов до Дніпра
#Зайцев, #Дніпро

Джерело - УХЛ.

Херсонський Дніпро підписав контракт з російським форвардом Олексієм Зайцевим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець має досвід виступів в чемпіонаті ВХЛ (91 матч, 18 шайб, 23 передачі), а також першості Казахстану (59 матчів, 10 шайб, 14 передач).

Нагадаємо, Зайцев грав у складі ХК Кременчук. За підсумками регулярного сезону увійшов до ТОП-3 бомбардирів з 51 очком (10+41) в 33 матчах і показником корисності +27. До них Зайцев додав 3 (1+2) очки в 7 матчах плей-офф. 

У 3-му чемпіонаті УХЛ став разом з кременчужанами став бронзовим призером, віддавши найбільшу кількість гольових передач за підсумками регулярного сезону 2018/19 - 41.

Після 4 матчів (4 очка, +2) в Кременчук в сезоні 2019/20 нападник перейшов в Єрмак.

У Дніпрі хокеїст буде виступати під номером 92.

Раніше, Василенков продовжить кар'єру у Дніпрі.

Нагадаємо, Дніпро візьме участь в Donbass Open Cup-2020 року, який відбудеться з 25 по 27 серпня в Дружківці.

Коментарі ()