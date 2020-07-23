Колишній форвард Кременчука перейшов до Дніпра

Джерело - УХЛ.
Херсонський Дніпро підписав контракт з російським форвардом Олексієм Зайцевим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Гравець має досвід виступів в чемпіонаті ВХЛ (91 матч, 18 шайб, 23 передачі), а також першості Казахстану (59 матчів, 10 шайб, 14 передач).
Нагадаємо, Зайцев грав у складі ХК Кременчук. За підсумками регулярного сезону увійшов до ТОП-3 бомбардирів з 51 очком (10+41) в 33 матчах і показником корисності +27. До них Зайцев додав 3 (1+2) очки в 7 матчах плей-офф.
У 3-му чемпіонаті УХЛ став разом з кременчужанами став бронзовим призером, віддавши найбільшу кількість гольових передач за підсумками регулярного сезону 2018/19 - 41.
Після 4 матчів (4 очка, +2) в Кременчук в сезоні 2019/20 нападник перейшов в Єрмак.
У Дніпрі хокеїст буде виступати під номером 92.
Раніше, Василенков продовжить кар'єру у Дніпрі.
Нагадаємо, Дніпро візьме участь в Donbass Open Cup-2020 року, який відбудеться з 25 по 27 серпня в Дружківці.