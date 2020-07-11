Нагадаємо, НХЛ офіційно відновить сезон 1-го серпня

Джерело - офіційний сайт НХЛ.

Драфт НХЛ в 2020 році пройде 9 і 10 жовтня.

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Семираундовоий захід відбудеться в онлайн-режимі.

Володар першого вибору на драфті визначиться в рамках другого етапу лотереї драфта НХЛ. Перший етап відбувся 26 червня. Перший вибір дістанеться одній з восьми команд, яка програє в кваліфікаційній серії.

Очікується, що першим номером драфта стане нападник Алексіс Лафреньє. Під другим номером драфта може бути обраний нападник Тім Штюцле з німецького Мангейма.

Порядок вибору на Драфті-2020:

1. Належить визначити

2. Лос-Анджелес Кінгз

3. Оттава Сенаторз (від Сан-Хосе Шаркс)

4. Детройт Ред Вінгс

5. Оттава Сенаторз

6. Анахайм Дакс

7. Нью-Джерсі Девілз

8. Баффало Сейбрз

Місця з четвертого по восьме були розподілені в зворотному порядку на основі відсотка набраних очок в регулярному сезоні.

Вибори з дев'ятого по 15-й будуть розподілені серед команд, що програли в кваліфікаційних серіях, в зворотному порядку на основі відсотка набраних очок в регулярному сезоні.

Вибори з 16-го по 31-й будуть визначені за результатами плей-офф.

Нагадаємо, НХЛ офіційно відновить сезон 1-го серпня.