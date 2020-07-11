Джерело - офіційний сайт НХЛ.
Драфт НХЛ в 2020 році пройде 9 і 10 жовтня.
Про це повідомляє офіційний сайт ліги.
Семираундовоий захід відбудеться в онлайн-режимі.
Володар першого вибору на драфті визначиться в рамках другого етапу лотереї драфта НХЛ. Перший етап відбувся 26 червня. Перший вибір дістанеться одній з восьми команд, яка програє в кваліфікаційній серії.
Очікується, що першим номером драфта стане нападник Алексіс Лафреньє. Під другим номером драфта може бути обраний нападник Тім Штюцле з німецького Мангейма.
Порядок вибору на Драфті-2020:
1. Належить визначити
2. Лос-Анджелес Кінгз
3. Оттава Сенаторз (від Сан-Хосе Шаркс)
4. Детройт Ред Вінгс
5. Оттава Сенаторз
6. Анахайм Дакс
7. Нью-Джерсі Девілз
8. Баффало Сейбрз
Місця з четвертого по восьме були розподілені в зворотному порядку на основі відсотка набраних очок в регулярному сезоні.
Вибори з дев'ятого по 15-й будуть розподілені серед команд, що програли в кваліфікаційних серіях, в зворотному порядку на основі відсотка набраних очок в регулярному сезоні.
Вибори з 16-го по 31-й будуть визначені за результатами плей-офф.
Нагадаємо, НХЛ офіційно відновить сезон 1-го серпня.