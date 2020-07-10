Захисник Кременчука продовжить кар'єру у Білорусі

Новополоцький Хімік підписав Пузатова

Захисник Кременчука Георгій Пузатов продовжить кар'єру в Білорусі, підписавши контракт з Хіміком.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Пузатов є вихованцем нижнєвартовського хокею і за свою кар'єру встиг пограти в МХЛ за Олімпію, Мамонтов Югри і Ірбіс, в ВХЛ за Барс, Аріаду, Супутник і ЦСК-ВВС, ​​а також в чемпіонаті Білорусі за Вітебськ, Локомотив і Авіатор.

У складі Кременчука в минулому регулярному чемпіонаті він провів чотири матчі, в яких закинув одну шайбу і заробив показник корисності +4.

Раніше, у Росії помер 23-річний хокеїст.