 Захисник Кременчука продовжить кар'єру у Білорусі | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар дізнався можливих суперників у чвертьфіналі та півфіналі Ліги Європи
Вчора 14:28 1201
Став відомий розклад матчів останніх раундів Ліги чемпіонів
Вчора 20:55 383
Карпати не зможуть грати у Першій лізі
Вчора 18:55 725
Шахтар зіграє з Вольфсбургом в Києві
Вчора 18:39 974
В українській Суперлізі гратиме абсолютний дебютант
Вчора 17:25 648
В Україні зареєструють новий футбольний клуб - Зоря-1972
Вчора 16:29 3820
Відбулося жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги Європи
Вчора 14:46 715
УАФ в 2016 зверталася в Шахтар з проханням про допомогу в розмірі 300 тисяч гривень
Вчора 13:46 428
Аталанта Маліновського зустрінеться з ПСЖ в 1/4 Ліги чемпіонів
Вчора 13:32 736
Свавілля в житомирському футболі: функціонери не реагують, а районна федерація отримує відзнаку УАФ
Вчора 13:20 1543
Блоги
Фото дня. Легендарний український журналіст отримав почесну міжнародну медаль
Фото дня. Легендарний український журналіст отримав почесну міжнародну медаль Андрій Твердохліб
Вчора 21:35 336
Ретро дня. Чемпіонський бій Конор Мак-Грегор - Хабіб Нурмагомедов
Ретро дня. Чемпіонський бій Конор Мак-Грегор - Хабіб Нурмагомедов Андрій Твердохліб
Вчора 18:16 417 2
Свавілля в житомирському футболі: функціонери не реагують, а районна федерація отримує відзнаку УАФ
Свавілля в житомирському футболі: функціонери не реагують, а районна федерація отримує відзнаку УАФ Андрій Твердохліб
Вчора 13:20 1541
Терлюга потужним ударом збила пляшку з голови одеського ресторатора
Терлюга потужним ударом збила пляшку з голови одеського ресторатора Valeriy Ruchka
09.07.2020 12:33 1287
Динамо не заслужило Кубок України - ТаТоТаке
Динамо не заслужило Кубок України - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
09.07.2020 11:37 1643
Динамо вдванадцяте стало володарем Кубку України. Церемонія нагородження
Динамо вдванадцяте стало володарем Кубку України. Церемонія нагородження Андрій Твердохліб
09.07.2020 10:50 867
14 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою
14 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою Valeriy Ruchka
09.07.2020 09:47 2287 1
Відео дня. Динамо та Ворскла видали неймовірну серію пенальті
Відео дня. Динамо та Ворскла видали неймовірну серію пенальті Андрій Твердохліб
09.07.2020 00:50 6185 1
Вербич зрівнює рахунок у фіналі Кубку України
Вербич зрівнює рахунок у фіналі Кубку України Андрій Твердохліб
08.07.2020 22:15 914
Ворскла відкрила рахунок у фіналі Кубку України після жахливої помилки Сидорчука
Ворскла відкрила рахунок у фіналі Кубку України після жахливої помилки Сидорчука Андрій Твердохліб
08.07.2020 22:10 814
Шість років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу
Шість років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
08.07.2020 18:49 1077
5 років тому Динамо та Шахтар зіграли найяскравіший матч в історії Кубку України
5 років тому Динамо та Шахтар зіграли найяскравіший матч в історії Кубку України Андрій Твердохліб
08.07.2020 17:39 793
11 років тому Ворскла уже вигравала Кубок України
11 років тому Ворскла уже вигравала Кубок України Valeriy Ruchka
08.07.2020 14:20 1158
Футболісти Зеніта відсвяткували чемпіонство імітацією статевого акту
Футболісти Зеніта відсвяткували чемпіонство імітацією статевого акту Valeriy Ruchka
08.07.2020 10:25 1439
Героям Слава! Два роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам
Героям Слава! Два роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам Valeriy Ruchka
07.07.2020 22:34 1000
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10 Липня 2020
23:55 Футбол Челсі може придбати голкіпера Лілля 265
23:39 Бокс Промоутер Берінчика почав переговори про бій за звання претендента на пояс WBO 463
23:24 Футбол Реал втратив Марсело до кінця сезону у Ла-Лізі 462
23:09 Бокс Дерев'янченко може стати священиком після закінчення кар'єри 1079
22:55 Хокей Захисник Кременчука продовжить кар'єру у Білорусі 811
22:40 Футбол Манчестер Сіті не виключать з Ліги чемпіонів 768
22:30 Футбол Гранада на виїзді переграла Реал Сосьєдад у 35 турі Ла-Ліги 753
22:10 Футбол Фонсека готовий віддати капітана Роми головному конкуренту 910
22:03 Інше Анонс 4-го туру КАПФ. Розв’язка відбору все ближче і ближче! 972
21:55 Хокей Легенда НХЛ продовжить виступати в КХЛ 1403
21:40 Футбол Гомес очолив клуб з Азербайджану 1079
21:35 Блог Фото дня. Легендарний український журналіст отримав почесну міжнародну медаль 339
21:25 Волейбол Барком-Кажани підписали нападника з Польщі 1141
21:10 Бокс Колишній чемпіон світу кинув виклик легендарному Тайсону 1875
20:55 Футбол Став відомий розклад матчів останніх раундів Ліги чемпіонів 383
20:40 Футбол Смалійчук: Борги Руху оплатила фізична особа, у Карпат грошей немає 1546
20:25 Футбол Смолевичі вдома переграли Іслоч у 17 турі чемпіонату Білорусі 1528
20:10 Інше Помер президент федерації традиційного карате України 2037
19:52 Футбол Минай здолав Металіст-1925 у 23 турі Першої ліги 2041
19:40 Футбол Суд поставив під загрозу чемпіонство гравця збірної України 2004
19:25 Бокс Сіренко: Кличко може дати хороший бій будь-якому суперваговику 2061
19:10 Інше Саладуха: Маємо оперативно виправити законодавчі прогалини 1975
18:55 Футбол Карпати не зможуть грати у Першій лізі 725
18:39 Футбол Шахтар зіграє з Вольфсбургом в Києві 974
18:25 Футбол Після матчу зі Спортінгом на Зозулю накинувся суперник 2802

Захисник Кременчука продовжить кар'єру у Білорусі

Вчора 22:55 811 0
Новополоцький Хімік підписав Пузатова
Захисник Кременчука продовжить кар'єру у Білорусі
#Пузатов, #Кременчук

Джерело - xsport.ua.

Захисник Кременчука Георгій Пузатов продовжить кар'єру в Білорусі, підписавши контракт з Хіміком.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Пузатов є вихованцем нижнєвартовського хокею і за свою кар'єру встиг пограти в МХЛ за Олімпію, Мамонтов Югри і Ірбіс, в ВХЛ за Барс, Аріаду, Супутник і ЦСК-ВВС, ​​а також в чемпіонаті Білорусі за Вітебськ, Локомотив і Авіатор.

У складі Кременчука в минулому регулярному чемпіонаті він провів чотири матчі, в яких закинув одну шайбу і заробив показник корисності +4.

Раніше, у Росії помер 23-річний хокеїст.

Коментарі ()