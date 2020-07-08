Український нападник перейшов до французького клубу

Нова команда Шиманського грає у третьому за силою дивізіоні

Джерело - УХЛ.

20-річний український нападник Артем Шиманський поповнив склад французького хокейного клубу Пуатьє.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Відзначимо, що новий клуб українця виступає у третьому за силою дивізіоні Франції.

Минулий сезон форвард провів у складі білоцерківського Білого Барса, набравши 16 (7+9) очок в 43 матчах при показнику корисності -8. Всього в чемпіонатах України юний нападник провів 171 матч, заробивши при цьому 63 (28+34) очки і показник корисності -5.

За свою кар'єру Артем Шиманський ставав чемпіоном України серед юніорів (U17), а також ставав срібним та бронзовим призером чемпіонату України (сезони 2017/18 і 2018/19). До того ж, хокеїст вигравав бронзові та срібні медалі чемпіонатів світу U18 і U20.

Раніше, Матерухін перейшов до білоруського клубу.