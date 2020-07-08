Нападник збірної України перейшов до білоруського клубу

Минулий сезон Матерухін провів у складі Донбасу і Дніпра

Джерело - УХЛ.

Форвард Олександр Матерухін продовжить кар'єру в складі Могильова.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Минулий сезон 38-річний форвард також починав у складі могильовського клубу і набрав 4 (2+2) очки в 8 матчах першого етапу Екстраліги А. Однак потім продовжив виступи в чемпіонаті України, де відзначився 36 (14+22) балами в 34 поєдинках в складі Донбасу і Дніпра.

Матерухін є одним з п'яти хокеїстів, закинув понад 200 шайб у регулярці чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, Могильний та Гончар не потрапили до Зали слави НХЛ.