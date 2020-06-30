15 гравців НХЛ здали позитивні тести на коронавірус

Раніше було відомо про 11 гравців з COVID-19

Національна хокейна ліга повідомила, що в рамках другого етапу відновлення сезону понад 250 гравців пройшли тестування на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У 15 хокеїстів був виявлений COVID-19.

Всі гравці, у яких діагностували зараження коронавірусів, вирушили на самоізоляцію відповідно до медичних протоколів органів охорони здоров'я.

Раніше НХЛ повідомляла, що 11 хокеїстів здали позитивний тест на коронавірус.

Нагадаємо, гравці НХЛ можуть пропустити Олімпіаду-2022.