 15 гравців НХЛ здали позитивні тести на коронавірус | Хокей | Champion.com.ua
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15 гравців НХЛ здали позитивні тести на коронавірус

Сьогодні 08:57 1011 0
Раніше було відомо про 11 гравців з COVID-19
15 гравців НХЛ здали позитивні тести на коронавірус
#НХЛ

Джерело - sportarena.com.

Національна хокейна ліга повідомила, що в рамках другого етапу відновлення сезону понад 250 гравців пройшли тестування на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У 15 хокеїстів був виявлений COVID-19.

Всі гравці, у яких діагностували зараження коронавірусів, вирушили на самоізоляцію відповідно до медичних протоколів органів охорони здоров'я.

Раніше НХЛ повідомляла, що 11 хокеїстів здали позитивний тест на коронавірус.

Нагадаємо, гравці НХЛ можуть пропустити Олімпіаду-2022.

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