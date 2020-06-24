 Ліндблум, в якого діагностували рак, тренується з Філадельфією | Хокей | Champion.com.ua
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Ліндблум, в якого діагностували рак, тренується з Філадельфією

Сьогодні 12:09 358 0
У гравця діагностували рак півроку тому
Ліндблум, в якого діагностували рак, тренується з Філадельфією
#Ліндблум, #НХЛ

Джерело - sports.ru.

Форвард Філадельфії Оскар Ліндблум приступив до тренувань з командою.

Про це прес-служба клубу.

У грудні 2019 року біля Ліндблума було виявлено онкологічне захворювання - саркома Юінга, один з видів раку кістки. 

У поточному сезоні НХЛ 23-річний швед набрав 18 (11 + 7) очок в 30 матчах, він ділить перше місце по шайбам у команді з Тревісом Конекни. 

Флайерс задрафтований Ліндблума в 2014 році в п'ятому раунді під загальним 138-м номером. Всього він провів в лізі 183 матчі, в яких набрав 57 (30 + 27) очок.

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