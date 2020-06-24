Ліндблум, в якого діагностували рак, тренується з Філадельфією

У гравця діагностували рак півроку тому

Форвард Філадельфії Оскар Ліндблум приступив до тренувань з командою.

Про це прес-служба клубу.

У грудні 2019 року біля Ліндблума було виявлено онкологічне захворювання - саркома Юінга, один з видів раку кістки.

У поточному сезоні НХЛ 23-річний швед набрав 18 (11 + 7) очок в 30 матчах, він ділить перше місце по шайбам у команді з Тревісом Конекни.

Флайерс задрафтований Ліндблума в 2014 році в п'ятому раунді під загальним 138-м номером. Всього він провів в лізі 183 матчі, в яких набрав 57 (30 + 27) очок.

Раніше, визначилися суперники українців у Континентальному кубку IIHF.