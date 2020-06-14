Казахстан подасть заявку на проведення ЧС-2026

У проведенні ЧС-2016 також зацікавлені Великобританія, Норвегія і Швейцарія

Казахстан має намір подати заявку на проведення чемпіонату світу 2026 року.

Про це заявив генеральний директор казахстанської федерації хокею Гліб Каратаєв.

"Ми будемо подавати заявку на проведення турніру 2026 року. Ми в цьому році її хотіли подати на конгресі, але в зв'язку з тим, що конгрес буде заочним, заявка буде подана в наступному році. У нас є дві 12-тисячні арени в Нур-Султана і Алма-Аті, де проходять матчі Континентальної хокейної ліги. Там ми плануємо провести чемпіонат світу", - розповів Каратаєв.

У проведенні ЧС-2016 також зацікавлені Великобританія, Норвегія і Швейцарія, яка є головним претендентом. У разі перемоги швейцарської заявки Казахстан подасть заявку на проведення змагань на наступний рік.

Наступний очний конгрес Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) запланований на 2021 рік, ЧС-2021 повинен пройти в Мінську і Ризі, у 2022-му - в Гельсінкі і Тампере (Фінляндія), в 2023-м - в Санкт-Петербурзі, в 2024- м - в чеських Празі і Остраві, в 2025-м - в Швеції і Данії (міста поки не визначені).

Раніше, МОК анулював результат збірної Росії на Іграх-2014.