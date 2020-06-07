Кременчук вперше увійшов до ТОП найсильніших клубів Європи

Перше місце зберегло московське ЦСКА

Джерело - офіційний сайт Кременчука.

У список найсильніших хокейних клубів Європи за минулий сезон-2019/20 потрапив український Кременчук.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кременчук опинився на 248-й позиції. Перше місце зберегло московське ЦСКА.

До ТОП-250 увійшла і друга українська команда - Донбас, яка поступилася Кременчуку одну сходинку не тільки в регулярному чемпіонаті Україні – УХЛ-Парі-Матч, а і у європейському рейтингу - 249 позиція.

Дві українські команди серед найсильніших - вперше з 2002 року.