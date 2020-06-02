Вандали-протестувальники у США намалювали на пам’ятнику знаменитому хокеїстові серп і молот

На пам’ятнику Лем’є вмістилися гасла з закликами до повстання

Джерело - Главком.

Пам’ятник знаменитому канадському хокеїстові Маріо Лем'є біля арени в Піттсбурзі розмалювали вандали.

Про це повідомляє CNN.

Вони зіпсували скульптуру червоною фарбою і написами із закликами до повстання. В кінці вони навіть домалювали серп і молот.

У США перерахували міста, в яких почалися бунти через смерть вбитого поліцейським чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда. Їх загальне число перевищило 30.

Таким чином, крім Міннеаполіса, штат Міннесота, протестні акції йдуть у каліфорнійських містах Лос-Анджелес, Бейкерсфілд, Сакраменто, Сан-Хосе, Окленд, Сан-Франциско. Також заворушеннями охоплені Денвер (штат Колорадо), Чікаґо (штат Іллінойс), Де-Мойн (штат Айова), Індіанаполіс і Форт-Вейн (штат Індіана), Луїсвілль і Боулінґ Ґрін (штат Кентуккі), Новий Орлеан (штат Луїзіана), Лінкольн, (штат Небраска), Нью-Йорк, Бостон (штат Массачусетс), Детройт (штат Мічіґан), Канзас-Сіті (штат Міссурі), Лас-Веґас (штат Невада) і інші міста.

Раніше, Мейвезер оплатить похорони Джорджа Флойда.