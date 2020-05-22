Колишній гравець українського клубу очолив чемпіона Казахстану

З Малевичем у складі донеччани доходили до півфіналу плей-оф Вищої хокейної ліги РФ

Джерело - Главком.

Колишній хокеїст донецького Донбасу, 34-річний росіянин, Володимир Малевич очолив найсильнішу команду чемпіонату Казахстану Арлан із Кокшетау.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Раніше як гравець Володимир ставав чемпіоном з Арланом у 2018 році, та допоміг казахстанській команді виграти Континентальний кубок-2019.

За донецьку команду Малевич у сезоні-2011/2012 зіграв 62 матчі у Вищій хокейній лізі РФ, набравши 50 (14+36) очок, та допоміг виграти Західну конференцію ліги та пробитися до півфіналу плей-оф.

У минулому сезоні Арлан виграв регулярний чемпіонат, але плей-оф через пандемію був скасований. Клуб із Кокшетау відмовився грати у Континентальному кубку-2021, його замінить Іртиш. Малевич у сезоні-2019/2020 ніде не грав.

Нагадаємо, АХЛ скасувала кінцівку сезону.