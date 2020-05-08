Донбас підтримав ідею Міністра молоді та спорту

Хокейний клуб Донбас підтримує ідею, висловлену в ході селекторної наради Андрія Єрмака, олімпійського чемпіона Вадима Гутцайта і срібного призера Олімпійських ігор Жана Беленюк про створення в кожній області України спортивних об'єктів, присвячених видатним спортсменам регіону.

Про це написав президент Донбасу Борис Колесников на своїй сторінці Facebook.

"Шановні друзі! Хокейний клуб Донбас підтримує ідею, висловлену в ході наради. У свою чергу, ХК Донбас у жовтні-листопаді поточного року завершить будівництво льодової арени в Маріуполі, де створить експозицію, присвячену самому знаменитому вихованцю донецької школи хокею, дворазовому володарю Кубку Стенлі Олегу Твердовському.

Зі свого боку, клуб звертається до Міністерства у справах молоді і спорту та Донецької ОДА з проханням добудувати вже готову більш ніж на 60% державну льодову арену в Краматорську. Клуб готовий брати участь в організації школи хокею та фігурного катання, а також у створенні експозиції, присвяченій видатному радянському хокеїстові, уродженцю Краматорська, олімпійському чемпіону Віктору Жлуктову", - наголосив функціонер.