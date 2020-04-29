Джерело - 24tv.ua.
Колишній хокеїст ряду клубів КХЛ Микола Лемтюгов, який виступає за англійський Шеффілд Стілерс, потрапив в неприємну історію.
Про це повідомляє examinerlive.co.uk.
У автомобілі, орендованого хокеїстові клубом, відмовило ручне гальмо, і він скотився вниз з гірки, врізавшись в групу шеффілдських учнів. Один з пішоходів пізніше розповів, що спробував застрибнути в незамкнену машину, щоб поставити її на гальмо, однак виявив, що воно вже приведене в дію.
Трьох постраждалих доставили до лікарні. Поліцейські відпустили хокеїста після розслідування.
Нагадаємо, у IIHF прийняли безпрецедентне рішення щодо нового сезону Ліги чемпіонів.