Трьох постраждалих доставили до лікарні

Колишній хокеїст ряду клубів КХЛ Микола Лемтюгов, який виступає за англійський Шеффілд Стілерс, потрапив в неприємну історію.

Про це повідомляє examinerlive.co.uk.

У автомобілі, орендованого хокеїстові клубом, відмовило ручне гальмо, і він скотився вниз з гірки, врізавшись в групу шеффілдських учнів. Один з пішоходів пізніше розповів, що спробував застрибнути в незамкнену машину, щоб поставити її на гальмо, однак виявив, що воно вже приведене в дію.

Трьох постраждалих доставили до лікарні. Поліцейські відпустили хокеїста після розслідування.

Нагадаємо, у IIHF прийняли безпрецедентне рішення щодо нового сезону Ліги чемпіонів.