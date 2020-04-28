Визначилися учасники Ліги чемпіонів сезону 2020/21

Турнір розпочнеться у жовтні

У новому розіграші Ліги чемпіонів візьмуть участь 32 клуби.

Про це повідомляє УХЛ.

32 учасники турніру спочатку поділять на 16 пар, а розіграш буде проходити за олімпійською системою аж до фіналу.

Кожна серія буде складатися з двох матчів вдома та на виїзді, переможець визначиться за загальним рахунком двох матчів.

Турнір розпочнеться 6 жовтня. Однак, якщо ситуація не покращиться, перший ігровий день турніру можуть відстрочити ще на місяць.

Фінал запланований на 9 лютого.

Список учасників хокейної Ліги чемпіонів сезону 2020/21

Білорусь: Юність (володар Кубка Президента), Німан.

Великобританія: Кардіфф Девілс (лідер регулярки)

Німеччина: Ред Булл Мюнхен (переможець регулярки), Адлер Мангейм, Штраубінг Тайгерс, Айсберен

Данія: Ольборг (переможець регулярки), Сендерюск" (переможець Континентального кубка).

EBEL: Ред Булл Зальцбург (переможець регулярки), Больцано, Відень Кепіталз.

Норвегія: Ставангер (переможець регулярки).

Польща: Тихи (переможець регулярки).

Фінляндія: Кярпят (переможець регулярки), Лукко, Таппара, Ільвес.

Франція: Гренобль (переможець регулярки).

Чехія: Ліберец (переможець регулярки), Тршінец, Спарта.

Швейцарія: Цюріх (переможець регулярки), Цуг, Давос, Серветт, Біль".

Швеція: Фрелунда (чинний переможець ЛЧ), Лулео (переможець регулярки), Ферьестад, Регле, Шеллефтео

Нагадаємо, у IIHF прийняли безпрецедентне рішення щодо нового сезону Ліги чемпіонів.