 Визначилися учасники Ліги чемпіонів сезону 2020/21 | Хокей | Champion.com.ua
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Визначилися учасники Ліги чемпіонів сезону 2020/21

Сьогодні 17:50 1387 0
Турнір розпочнеться у жовтні
Визначилися учасники Ліги чемпіонів сезону 2020/21
#Ліга чемпіонів

Джерело - uhl.ua.

У новому розіграші Ліги чемпіонів візьмуть участь 32 клуби.

Про це повідомляє УХЛ.

32 учасники турніру спочатку поділять на 16 пар, а розіграш буде проходити за олімпійською системою аж до фіналу.

Кожна серія буде складатися з двох матчів вдома та на виїзді, переможець визначиться за загальним рахунком двох матчів.

Турнір розпочнеться 6 жовтня. Однак,  якщо ситуація не покращиться, перший ігровий день турніру можуть відстрочити ще на місяць.

Фінал запланований на 9 лютого.

Список учасників хокейної Ліги чемпіонів сезону 2020/21

Білорусь: Юність (володар Кубка Президента), Німан.
Великобританія: Кардіфф Девілс (лідер регулярки)
Німеччина: Ред Булл Мюнхен (переможець регулярки), Адлер Мангейм, Штраубінг Тайгерс, Айсберен
Данія: Ольборг (переможець регулярки), Сендерюск" (переможець Континентального кубка).
EBEL: Ред Булл Зальцбург (переможець регулярки), Больцано, Відень Кепіталз.
Норвегія: Ставангер (переможець регулярки).
Польща: Тихи (переможець регулярки).
Фінляндія: Кярпят (переможець регулярки), Лукко, Таппара, Ільвес.
Франція: Гренобль (переможець регулярки).
Чехія: Ліберец (переможець регулярки), Тршінец, Спарта.
Швейцарія: Цюріх (переможець регулярки), Цуг, Давос, Серветт, Біль".
Швеція: Фрелунда (чинний переможець ЛЧ), Лулео (переможець регулярки), Ферьестад, Регле, Шеллефтео

Нагадаємо, у IIHF прийняли безпрецедентне рішення щодо нового сезону Ліги чемпіонів.

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