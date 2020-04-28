Визначилися учасники Ліги чемпіонів сезону 2020/21

Джерело - uhl.ua.
У новому розіграші Ліги чемпіонів візьмуть участь 32 клуби.
Про це повідомляє УХЛ.
32 учасники турніру спочатку поділять на 16 пар, а розіграш буде проходити за олімпійською системою аж до фіналу.
Кожна серія буде складатися з двох матчів вдома та на виїзді, переможець визначиться за загальним рахунком двох матчів.
Турнір розпочнеться 6 жовтня. Однак, якщо ситуація не покращиться, перший ігровий день турніру можуть відстрочити ще на місяць.
Фінал запланований на 9 лютого.
Список учасників хокейної Ліги чемпіонів сезону 2020/21
Білорусь: Юність (володар Кубка Президента), Німан.
Великобританія: Кардіфф Девілс (лідер регулярки)
Німеччина: Ред Булл Мюнхен (переможець регулярки), Адлер Мангейм, Штраубінг Тайгерс, Айсберен
Данія: Ольборг (переможець регулярки), Сендерюск" (переможець Континентального кубка).
EBEL: Ред Булл Зальцбург (переможець регулярки), Больцано, Відень Кепіталз.
Норвегія: Ставангер (переможець регулярки).
Польща: Тихи (переможець регулярки).
Фінляндія: Кярпят (переможець регулярки), Лукко, Таппара, Ільвес.
Франція: Гренобль (переможець регулярки).
Чехія: Ліберец (переможець регулярки), Тршінец, Спарта.
Швейцарія: Цюріх (переможець регулярки), Цуг, Давос, Серветт, Біль".
Швеція: Фрелунда (чинний переможець ЛЧ), Лулео (переможець регулярки), Ферьестад, Регле, Шеллефтео
Нагадаємо, у IIHF прийняли безпрецедентне рішення щодо нового сезону Ліги чемпіонів.