Джерело - Чемпіон.
Першого червня мають відкритися тренувальні табори НХЛ.
Про це розповів колишній гравець Джон Скотт.
Європейські гравці скоро повернуться.
"Отримав інформацію, що тренувальні табори відкриються 1 червня. Європейські гравці скоро повернуться", - написав Скотт в Twitter.
Just got word that the NHL camps will begin again June 1... European players are coming back soon #breaking— John Scott (@johnscott_32) April 24, 2020
Нагадаємо, у НХЛ назвали найкращого захисника останніх 53 років.