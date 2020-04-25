Кременчук хоче боротися за золото УХЛ - тренер

Кременчук очікує на завершення карантину, щоб поборотися за золото УХЛ.

Про це розповів головний тренер клубу Олександр Савицький.

"Очікуємо, коли закінчиться карантин. Керівництво клубу постійно стежить за ситуацією, розглядає всі варіанти старту підготовки. Команда підготується за будь-яких обставин. Хлопці в самоізоляції як тільки можуть підтримують фізичну форму, але інших варіантів поки у нас, на жаль, немає. Ми хочемо грати, і я вірю, що незабаром ми з нашими уболівальниками як єдиний кулак продовжимо боротьбу за золото", - розповів Савицький.