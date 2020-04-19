Ексклюзивні відвертості онлайн-батлу Без ключок від Пустозвонова та Захарова

Джерело - Чемпіон.

Українська хокейна ліга спільно з ТМ "Parimatch" провели черговий онлайн-батл Без ключок на YouTube-каналі УХЛ, в якому на полі битви зійшлися представники різних видів спорту. Хокей та баскетбол по різні боки домашнього рингу представляли топові гравці українських чемпіонатів, гравці національних збірних України - капітан ХК "Донбас" Віктор Захаров і капітан БК Київ-Баскет Максим Пустозвонов.

В ході батлу спортсмени поспілкувалися з вболівальниками і зізналися, що з легкістю могли б перейти в інший вид спорту.

До того ж, капітан Київ-Баскета Максим Пустозвонов розповів, що ще в Донецьку часто відвідував матчі Донбасу на арені Дружба, а капітан Донбасу Віктор Захаров, як виявилося, теж не з чуток знає про баскетбол.