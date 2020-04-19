 Ексклюзивні відвертості онлайн-батлу Без ключок від Пустозвонова та Захарова | Хокей | Champion.com.ua
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Вчора 12:09 861
Андронов: У Росії є тренер, який міг би очолити київське Динамо
Вчора 10:40 6429
Слуцьк у меншості обіграв Шахтар Вернидуба у 5 турі чемпіонату Білорусі
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Миколенко відреагував на інтерес ТОП-клубів
17.04.2020 19:45 2239
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Суркіс вразив своєю технікою. Президент Динамо запустив новий челендж і привітав з Великоднем Valeriy Ruchka
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ВІДЕО. Затяжна атака та вбивчий нокаут. Згадуємо бій Гвоздик - Стівенсон Андрій Твердохліб
Вчора 18:11 3171
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Ексклюзивні відвертості онлайн-батлу Без ключок від Пустозвонова та Захарова

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Ексклюзивні відвертості онлайн-батлу Без ключок від Пустозвонова та Захарова

Джерело - Чемпіон.

Українська хокейна ліга спільно з ТМ "Parimatch" провели черговий онлайн-батл Без ключок на YouTube-каналі УХЛ, в якому на полі битви зійшлися представники різних видів спорту. Хокей та баскетбол по різні боки домашнього рингу представляли топові гравці українських чемпіонатів, гравці національних збірних України - капітан ХК "Донбас" Віктор Захаров і капітан БК Київ-Баскет Максим Пустозвонов.

В ході батлу спортсмени поспілкувалися з вболівальниками і зізналися, що з легкістю могли б перейти в інший вид спорту. 

До того ж, капітан Київ-Баскета Максим Пустозвонов розповів, що ще в Донецьку часто відвідував матчі Донбасу на арені Дружба, а капітан Донбасу Віктор Захаров, як виявилося, теж не з чуток знає про баскетбол.

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