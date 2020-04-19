Джерело - Чемпіон.

На Youtube-каналі УХЛ в битві "поза спортивних майданчиків" знову зійшлися хокей і баскетбол - цього разу честь своїх видів спорту відстоювали захисник ХК Кременчук Олександр Бойових і форвард БК Черкаські Мавпи Олександр Кобець.

Не виходячи з дому, спортсмени не тільки помірялись силами і визначили найсильнішого, а й поспілкувалися з уболівальниками, відповівши на всі їхні запитання. Також спортсмени перевірили свою ерудицію і воювали в знанні фільмів і світових зірок.

В ході батлу Олександр Бойових кинув виклик своєму опонентові і з'їв у прямому ефірі цілу цибулину.