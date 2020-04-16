Без ключок: хокей і американський футбол виконали умови челенждів

Джерело - УХЛ.

Минулого тижня на Youtube-каналі УХЛ стартував перший міжспортивний батл Без ключок, в рамках якого "поза спортивного майданчика" зійшлися хокей і американський футбол - честь своїх видів спорту захищали гравець Дніпра Андрій Жвачкін і тренер з фізичної підготовки, фармаколог і реабілітолог команди з американського футболу Stallions Київ Ігор Бабенко.

В ході битви учасники кинули один одному челенжді - хокеїст перевіряв свою силу у віджиманнях із ключкою, а представник американського футболу шукав баланс і виконував вправу з м'ячем.