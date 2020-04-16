Колишній тренер збірної Канади очолив російський клуб

Пітерс очолив Автомобіліст

Джерело - Чемпіон.

ХК Автомобіліст (Єкатеринбург) очолювати буде відомий канадський фахівець Білл Пітерс.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Відзначимо, що раніше канадець очолював клуби НХЛ Кароліну і Калгарі. У 2019 Калгарі під його керівництвом виграв Західну конференцію НХЛ, але вилетів в першому раунді плей-оф. Також Пітерс привів збірну Канади до перемоги на ЧС-2016 в Росії.

Допомагати канадському фахівцеві будуть Перрі Перн, Герман Титов, Євген Шалдибін і Костянтин Власов, які вже працювали в уральському клубі.

Раніше Автомобіліст два сезони очолював Андрій Мартемьянов.

Раніше, карантин в НХЛ продовжили до травня.

Нагадаємо, у НХЛ назвали варіант завершення сезону.