Колишній тренер збірної Канади очолив російський клуб

Джерело - Чемпіон.
ХК Автомобіліст (Єкатеринбург) очолювати буде відомий канадський фахівець Білл Пітерс.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Відзначимо, що раніше канадець очолював клуби НХЛ Кароліну і Калгарі. У 2019 Калгарі під його керівництвом виграв Західну конференцію НХЛ, але вилетів в першому раунді плей-оф. Також Пітерс привів збірну Канади до перемоги на ЧС-2016 в Росії.
Допомагати канадському фахівцеві будуть Перрі Перн, Герман Титов, Євген Шалдибін і Костянтин Власов, які вже працювали в уральському клубі.
Раніше Автомобіліст два сезони очолював Андрій Мартемьянов.
Раніше, карантин в НХЛ продовжили до травня.
Нагадаємо, у НХЛ назвали варіант завершення сезону.