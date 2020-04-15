В УХЛ відбудеться битва між гравцями Дніпра та Донбасу

Джерело - УХЛ.
Українська хокейна організує онлайн-батл Без ключок між гравцями Дніпра та Донбасу.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Сьогодні,15 квітня, о 18:30 на Youtube-каналі УХЛ зійдуться гравці Дніпра і Донбасу Олександр Каракулько і Ілля Коренчук.
Під час битви хокеїсти не тільки визначать найсильнішого поза льодового майданчика, але і поспілкуються з уболівальниками, відповівши на всі їхні запитання.
Дивіться онлайн-трансляцію батлу Без ключок наживо на нашому сайті.
Раніше, визначився переможець першого між спортивного баттла Без ключок.