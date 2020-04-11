Нью-Йорк не дуже приємне місце для прогулянок вночі зимою.

Про це розповів гравець Галицьких Левів Роман Кізло.

"У Нью-Йорк ми прибули о пів на другу ночі, тож нас за місцевими законами одразу поліцейські попросили приміщення автовокзалу залишити. І тут я бачу, що в мене розряджений мобільний телефон, а зарядки немає", - розповів хокеїст.

"Нью-Йорк – не те місце, де приємно гуляти вночі зимою. Я більше години бродив вулицями, доки у якогось безхатька побачив підзарядку. За якусь годину за мною приїхало авто і відвезло до розтушування команди в Нью-Джерсі. Але й зараз, коли я згадую ту ніч, мені стає моторошно", - сказав Кізло.