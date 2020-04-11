 Коли згадую ніч на вулиці у Нью-Йорку, стає моторошно, - Кізло | Хокей | Champion.com.ua
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Кізло: Коли згадую ніч на вулиці у Нью-Йорку, стає моторошно

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Гравець Галицьких Левів розповів про своє життя в Америці
Кізло: Коли згадую ніч на вулиці у Нью-Йорку, стає моторошно
#Кізло, #Галицькиі Леви

Джерело - офіційний сайт Галицьких Левів.

Нью-Йорк не дуже приємне місце для прогулянок вночі зимою.

Про це розповів гравець Галицьких Левів Роман Кізло.

"У Нью-Йорк ми прибули о пів на другу ночі, тож нас за місцевими законами одразу поліцейські попросили приміщення автовокзалу залишити. І тут я бачу, що в мене розряджений мобільний телефон, а зарядки немає", - розповів хокеїст.

"Нью-Йорк – не те місце, де приємно гуляти вночі зимою. Я більше години бродив вулицями, доки у якогось безхатька побачив підзарядку. За якусь годину за мною приїхало авто і відвезло до розтушування команди в Нью-Джерсі. Але й зараз, коли я згадую ту ніч, мені стає моторошно", - сказав Кізло.

Нагадаємо, визначився переможець першого між спортивного баттла Без ключок.

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