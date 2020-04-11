Без ключок. Жвачкін VS Бабенко: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Українська хокейна ліга спільно з ТМ Parimatch проведуть онлайн-батл Без ключок на Youtube-каналі УХЛ.

Учасниками програми стануть представники різних видів спорту - гравець Дніпра Андрій Жвачкін і тренер з фізичної підготовки, фармаколог і реабілітолог команди з американського футболу Stallions Київ Ігор Бабенко. Проводити баттл буде постійний ведучий програми Іван Унку.

Батл відбудеться сьогодні, 11 квітня. Початок о 18:30.

Дивіться онлайн-трансляцію батлу Без ключок Жвачкін - Бабенко наживо на нашому сайті.

В ході баттла спортсмени не тільки визначать найсильнішого, а й поспілкуються з уболівальниками, відповівши на всі їхні запитання. Також в ході програми ми розіграємо серед фанатів призи від ТМ Parimatch і обіцяємо подарувати всім фанатам масу позитивних емоцій.