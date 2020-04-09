У Білорусі зупинили дитячі змагання з хокею

Джерело - hockey.bу.
Федерація хокею Білорусі призупинила всі дитячі змагання на невизначений термін через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба ФХБ.
"Із 8 квітня проведення Відкритої першості країни серед юніорів та юнаків і Республіканських змагань серед юнаків призупинено на невизначений термін. При прийнятті рішення ФХБ зважала на рекомендації Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь та Міністерства спорту і туризму Республіки Білорусь, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу COVID-19", - йдеться в повідомленні ФХБ.
Нагадаємо, колишній захисник збірної Швейцарії помер від коронавірусу.
Раніше, від коронавірусу помер колишній президент українського футбольного клубу.