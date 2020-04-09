 У Білорусі зупинили дитячі змагання з хокею | Хокей | Champion.com.ua
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У Білорусі зупинили дитячі змагання з хокею

Сьогодні 10:31 507 0
Змагання зупинили на невизначений термін
У Білорусі зупинили дитячі змагання з хокею
#Білорусь, #хокей

Джерело - hockey.bу.

Федерація хокею Білорусі призупинила всі дитячі змагання на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ФХБ.

"Із 8 квітня проведення Відкритої першості країни серед юніорів та юнаків і Республіканських змагань серед юнаків призупинено на невизначений термін. При прийнятті рішення ФХБ зважала на рекомендації Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь та Міністерства спорту і туризму Республіки Білорусь, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу COVID-19", - йдеться в повідомленні ФХБ.

Нагадаємо, колишній захисник збірної Швейцарії помер від коронавірусу.

Раніше, від коронавірусу помер колишній президент українського футбольного клубу.

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