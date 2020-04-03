Кілька гравців чемпіона Білорусі продовжать кар'єру у російській КХЛ

Кілька хокеїстів мінської команди Юність продовжать кар'єру у російській КХЛ.

Про це заявив спортивний директор клубу Олексій Торбін.

"Сьогодні вже можна сказати, кілька хокеїстів вже підписали контракти в КХЛ, їх викупили. Чи не хотіли це публікувати, поки не закінчиться чемпіонат. Вже є певні втрати", - зазначив Торбін.