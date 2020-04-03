Кілька гравців чемпіона Білорусі продовжать кар'єру у російській КХЛ

Джерело - championat.com.
Кілька хокеїстів мінської команди Юність продовжать кар'єру у російській КХЛ.
Про це заявив спортивний директор клубу Олексій Торбін.
"Сьогодні вже можна сказати, кілька хокеїстів вже підписали контракти в КХЛ, їх викупили. Чи не хотіли це публікувати, поки не закінчиться чемпіонат. Вже є певні втрати", - зазначив Торбін.
Нагадаємо, в п'ятому матчі фінальної серії чемпіонату Білорусі Юність в овертаймі переграла Шахтар з рахунком 3:2. І загалом у серії перемогла з рахунком 4:1 і стала чемпіоном Білорусі.