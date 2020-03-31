Відбудеться перший онлайн-батл Без ключок на Youtube-каналі УХЛ

Челендж відбудеться 2 квітня о 19:00

Джерело - УХЛ.

У четвер, 2 квітня, о 19:00 Українська хокейна ліга спільно з ТМ Parimatch проведуть перший онлайн-батл Без ключок на Youtube-каналі УХЛ.

Про це повідомляє УХЛ.

Учасниками першої програми стануть гравці Донбасу і Дніпра Севастян Карпенко і Микита Коваленко, а проводити батл буде ведучий Іван Унку.

В ході батлу хокеїсти не тільки визначать найсильнішого поза льодового майданчика, але і поспілкуються з уболівальниками, відповівши на всі їхні запитання. Також в ході програми ми розіграємо серед фанатів призи від ТМ Parimatch і обіцяємо подарувати всім фанатам масу позитивних емоцій.

Онлайн-батл буде доступний в прямому ефірі на Youtube-каналі УХЛ, починаючи з 19:00.

Раніше, найкращі шайби плей-оф Української хокейної ліги.