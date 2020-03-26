Російський хокеїст дискваліфікований за вживання кокаїну

Дьяков з Адмірала зізнався в порушенні антидопінгових правил

Міжнародна федерація хокею (IIHF) дискваліфікувала російського хокеїста Кирила Дьякова за вживання кокаїну.

Про це повідомляє IIHF.

26-річний захисник здав позитивну допінг-пробу 2 листопада 2019 року, після матчу КХЛ в складі Адмірала з Владивостока проти московського Спартака. В організмі Дьякова виявлений бензойлектонін, який є основним метаболітом кокаїну. Речовина була внесена в список заборонених в минулому році.

Хокеїст не грав з грудня, коли дізнався про провалений допінг-тесті, після чого Адмірал розірвав з ним контракт. У IIHF встановили, що Дьяков використовував речовину не в змагальний період - це не було пов'язано з поліпшенням спортивних показників.

Раніше, російський захисник клубу НХЛ заразився коронавірусом.

Нагадаємо, Сенаторс повідомили про випадок зараження коронавірусом.