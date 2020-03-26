У скаута клубу НБА Михайлюка виявлено коронавірус

Джерело - sports.ru.
У скаута Детройта, за який виступає українець Станіслав Михайлюк, Морі Хенкса виявлений коронавірус.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.
До приходу в Пістонс Хенкс працював в Нетс і Репторс, а також кілька десятків років тренував студентські команди.
Раніше COVID-19 був виявлений у центрового Детройта Крістіана Вуда. За останніми даними, 25-річний гравець повністю видужав, йому залишилося пройти кілька медичних тестів.
Раніше, Михайлюк дізнався результат тесту на коронавірус.