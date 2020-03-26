 У скаута клубу НБА Михайлюка виявлено коронавірус | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки
Вчора 10:41 40422 6
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні 13:33 8978 2
Суркіс відреагував на можливу зміну головного тренера Динамо
Вчора 19:30 4466
Боявся, що мене вважатимуть зрадником Батьківщини. Василь Рац про діалоги з Лобановським, Прімеру та страшний параліч
Вчора 19:09 2989
Усик про коронавірус: Ми голову забиваємо зайвим
Вчора 18:59 2646 2
Маліновський отримав актуальний подарунок від Аталанти
Вчора 18:15 1950
Скрипник влітку очолить Динамо - Ящук
Вчора 17:32 7652 1
У Києві поліцейські викрили схему фінансових махінацій щодо будівництва футбольних полів
Вчора 15:40 612
Parimatch виділить 10 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні
Вчора 15:13 448
Брати Клички визнані найкращими супертяжами 21 сторіччя за версією авторитетного видання
Вчора 14:45 933
Блоги
Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки
Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки Андрій Твердохліб
Вчора 10:41 40404 6
ТОП-5 найцікавіших фактів про Володимира Кличка
ТОП-5 найцікавіших фактів про Володимира Кличка Valeriy Ruchka
Вчора 09:40 464
Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця
Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця Valeriy Ruchka
Вчора 09:19 3737 2
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Valeriy Ruchka
Вчора 08:43 5023
Фантастичний прохід Ярмоленка та гол юного Бурди. Захиснику Динамо - 25!
Фантастичний прохід Ярмоленка та гол юного Бурди. Захиснику Динамо - 25! Valeriy Ruchka
24.03.2020 19:31 744
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:24 Футбол Вболівальники накинулися на футболіста Динамо через порушення карантину 62
14:10 Бокс Джошуа: Чісора створить Усику проблеми 418
13:55 Футбол Російський клуб змінив логотип через коронавірус 221
13:41 Футбол Бабич назвав свій варіант формату догравання УПЛ і Кубка України 573
13:33 Блог Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 8978 2
13:28 Інше Кабмін запропонував Верховній Раді урізати витрати на спорт у бюджеті на 2020 рік 163 1
13:17 Футбол Помер рідний брат Пеле 1002
13:10 Футбол Гравці Барселони відмовилися від зниження зарплати на час коронавірусу 588
12:55 Футбол Засідання Верховної Ради планували провести на стадіоні 289
12:40 Хокей У скаута клубу НБА Михайлюка виявлено коронавірус 495
12:25 Футбол Під час реконструкції у Рівному обвалилася частина трибуни стадіону 426
12:09 Футбол Петряк: Скільки людей захворіло в Угорщині та Україні - я цьому не вірю 818
11:51 Футбол Колишній президент нідерландського клубу помер від коронавірусу 656
11:33 Бокс Колишній суперник Кличка знаходиться в комі через коронавірус 3129
11:15 Шахи У Росії призупинено турнір претендентів на світову шахову корону 566
10:59 Блог Золота колекція. Володимир Кличко - Алєксандр Повєткін. Повний бій 323
10:57 Футбол Півзахисник Шахтаря зацікавив Рому 770
10:41 Хокей Російська КХЛ завершила сезон без переможця, а потім передумала 543
10:25 Футбол Балотеллі не гвалтував неповнолітню, вона його оббрехала і шантажувала 870
10:10 Бокс Визначена нова дата третього бою Ф'юрі - Вайлдер 1266
09:55 Футбол Чемпіонат Білорусі можуть призупинити через тиск УЄФА 902
09:40 Автоспорт Бріаторе: Я перехворів коронавірусом ще у грудні 1186
09:25 Баскетбол У Фенербахче виявили коронавірус у шести осіб 589
09:10 Футбол Гравець Жирони захворів на коронавірус 540
08:55 Футбол Керівництво ТК Футбол роздумувало про показ чемпіонату Білорусі 545

У скаута клубу НБА Михайлюка виявлено коронавірус

Сьогодні 12:40 495 0
Хенкс захворів на коронавірус
У скаута клубу НБА Михайлюка виявлено коронавірус
#Детройт, #коронавірус

Джерело - sports.ru.

У скаута Детройта, за який виступає українець Станіслав Михайлюк, Морі Хенкса виявлений коронавірус.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.

До приходу в Пістонс Хенкс працював в Нетс і Репторс, а також кілька десятків років тренував студентські команди.

Раніше COVID-19 був виявлений у центрового Детройта Крістіана Вуда. За останніми даними, 25-річний гравець повністю видужав, йому залишилося пройти кілька медичних тестів.

Раніше, Михайлюк дізнався результат тесту на коронавірус.

Коментарі ()