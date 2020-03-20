Колесніков: Донбас хотів би грати у російській КХЛ

Президент Донбасу Борис Колесніков хотів би, щоб його клуб грав у Континентальній хокейній лізі.

Про це заявив сам функціонер.

"Рішення покинути КХЛ ми обговорювали з керівництвом ліги, а в червні 2014 го стало зрозуміло, що швидкого миру в Україні не буде. А у нас же хокеїсти, їм потрібно було визначатися з майбутнім. До речі, мені приємно, що всі наші хлопці знайшли роботу. Це означає, що наш менеджмент і головний тренер Андрій Назаров дуже якісно вели селекцію.

Думаю, що з настанням миру все можна буде відновити. Головне - це мир в Україні, все інше не має ніякого значення. Коли буде мир, тоді вже можна буде говорити про відновлення Дружби, про новий аеропорт і можливості повернутися в еліту світового хокею. Зараз ми сильно не турбуємо керівництво КХЛ.

Звичайно, Донбасу як і раніше почесно зіграти в найсильнішій лізі Європи. Але є маса обставин, які поки не дають впевненості в цьому питанні. Хотіли б ми грати в КХЛ? Так, хотіли б. Наскільки це можливо? Це довгий процес", - сказав Колесніков.