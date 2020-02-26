 Захисник Дніпра вибув до кінця сезону через травму | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Захисник Дніпра вибув до кінця сезону через травму

Вчора 22:10 318 0
У Шепелєва перелом кубовидної кістки правої стопи
Захисник Дніпра вибув до кінця сезону через травму
#Шепелєв, #Дніпро

Джерело - УХЛ.

Захисник херсонського Дніпра Вадим Шепелєв вибув через травму до кінця сезону і не зможе допомогти команді на стадії плей - оф.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Повідомляється, що у гравця перелом кубовидної кістки правої стопи і він не встигне відновитись до кінця сезону.

Відзначимо, що нині Дніпро займає третю сходинку в турнірній таблиці з 77 набраними очками і, якщо становище команди не зміниться, то команда почне стадію плей-оф з чвертьфіналу.

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