Захисник Дніпра вибув до кінця сезону через травму

У Шепелєва перелом кубовидної кістки правої стопи

Джерело - УХЛ.

Захисник херсонського Дніпра Вадим Шепелєв вибув через травму до кінця сезону і не зможе допомогти команді на стадії плей - оф.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Повідомляється, що у гравця перелом кубовидної кістки правої стопи і він не встигне відновитись до кінця сезону.

Відзначимо, що нині Дніпро займає третю сходинку в турнірній таблиці з 77 набраними очками і, якщо становище команди не зміниться, то команда почне стадію плей-оф з чвертьфіналу.

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