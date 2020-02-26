Рейнджерс вирвав перемогу в Айлендерс, Бостон поступився Калгарі. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі були зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, регулярний чемпіонат
26 лютого
Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
Бостон - Калгарі 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Вашингтон - Вінніпег 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 3:2)
Кароліна - Даллас 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)
Монреаль - Ванкувер 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)
Тампа - Торонто 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)
Філадельфія - Сан-Хосе 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Детройт - Нью-Джерсі 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Міннесота - Колумбус 5:4 (2:1, 2:0, 1:3)
Нешвілл - Оттава 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
Сент-Луїс - Чикаго 6:5 (1:2, 1:1, 4:2)
Арізона - Флорида 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Анахайм - Едмонтон 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)
Раніше, Піттсбург підписав легенду НХЛ.
Нагадаємо, Колумбус здолав Оттаву.