Кисельов увійшов до ТОП-10 бомбардирів в історії УХЛ

Кисельов загалом набрав 120 очок

Джерело - УХЛ.

У матчі Кременчука та Білого Барса (4:3) форвард містян Микола Кисельов набрав 2 (0+2) очки і така результативність дозволила нападнику увійти до ТОП-10 бомбардирів в історії Української хокейної ліги.

Про це повідомляє УХЛ.

Микола Кисельов став другим легіонером серед кращих бомбардирів УХЛ. Він поповнив склад Кременчука напередодні сезону 2018/19, і в своєму першому ж сезоні в Україні став найкращим бомбардиром і снайпером регулярного сезону, двічі вигравши звання найкращого нападника місяці.

У минулому сезоні в 38 матчах Кисельов набрав 63 (38+25) очки при показнику корисності +36, до яких згодом додав ще 57 (31+26) очок в 37 зустрічах і коефіцієнт корисності +43. В середньому форвард "Кременчука" набирає 1,6 очок за гру, а починаючи з сезону 2019/20 є також капітаном команди.

Нагадаємо, Кременчук знищив Динамо.