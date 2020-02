В рамках чергового поєдинку регулярного чемпіонату НХЛ між Торонто і Кароліною сталося рідкісна подія.

Обидва голкіпера Кароліни отримали травми і не змогли продовжити матч. Через те, що більше голкіперів в складі команди не було, довелося вдатися до допомоги екстреного воротаря.

На матчах в Торонто таким є водій льодового комбайна, який працює на фарм-клуб Ліфс Девід Ейрз. Саме він став у ворота Кароліни.

У другому періоді 42-річний чоловік, який ніколи не грав на профі рівні, пропустив дві шайби за три удари, але в останній 20-хвилинці сім разів врятував свою команду, яка в підсумку виграла з рахунком 6:3.

Where were you the night Dave Ayres grabbed his first NHL win!? pic.twitter.com/Lpb4HoZdTC