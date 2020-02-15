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Крижані Вовки обіграли Білий Барс у регулярному чемпіонаті

Сьогодні 19:54 97 0
Крижані Вовки вдруге у сезоні змогли обіграти Білий Барс.
Крижані Вовки обіграли Білий Барс у регулярному чемпіонаті
#Крижані Вовки, #Білий Барс, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 35-го туру УХЛ Крижані Вовки приймали Білий Барс.

Вирішальним у матчі став другий період, за який кияни закинули три шайби, а у третьому періоді рахунок взагалі став 4:0, після чого гості прокинулись та закинули три шайби. Однак цього виявилось недостатньо, щоб врятувати матч.

УХЛ. Регулярний чемпіонат

35 тур, 15 лютого

Крижані Вовки – Білий Барс 4:3 (0:0, 3:0, 1:3)

Раніше, Кременчук драматично поступився Донбасу у регулярному чемпіонаті.

Нагадаємо, Донбас розібрався із Білим Барсом.

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