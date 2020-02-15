Крижані Вовки обіграли Білий Барс у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.
У матчі 35-го туру УХЛ Крижані Вовки приймали Білий Барс.
Вирішальним у матчі став другий період, за який кияни закинули три шайби, а у третьому періоді рахунок взагалі став 4:0, після чого гості прокинулись та закинули три шайби. Однак цього виявилось недостатньо, щоб врятувати матч.
УХЛ. Регулярний чемпіонат
35 тур, 15 лютого
Крижані Вовки – Білий Барс 4:3 (0:0, 3:0, 1:3)
Раніше, Кременчук драматично поступився Донбасу у регулярному чемпіонаті.
Нагадаємо, Донбас розібрався із Білим Барсом.