Чемпіон спільно з УХЛ провів Тренування із зіркою у Полтаві

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 лютого, вперше в історії було проведено Тренування із зіркою у Полтаві.

Наставниками на тренуванні стали генеральний директор УХЛ, екс-гравець НХЛ, КХЛ і збірної України - Сергій Варламов і спортивний директор УХЛ, чотириразовий чемпіон України, капітан національної збірної - Олександр Побєдоносцев.

У Полтаві особливим тренування стало ще й тому, що крім журналістів, блогерів та уболівальників, взяли участь полтавські аматори, які отримали можливість з перших вуст дізнатися про секрети майстерності іменитих українських хокеїстів.

"Атмосфера, звісно, ​​дуже класна. Нам в Полтаві дійсно не вистачає кваліфікованих тренерських кадрів. Тут сьогодні, крім аматорів, зібралося дуже багато дітей, а це значить, що хокей в регіоні цікавий і дуже потрібний. Так що хочу сказати спасибі за таку можливість потренуватися з майстрами своєї справи", - відзначив один з учасників майстер-класу, гравець місцевого аматорського клубу Кальвадос.

Учасники майстер-класу не тільки спробували себе в хокейному тренуванні, але і детально дізналися про тонкощі хокейного життя і поринули в атмосферу самого динамічного зимового спорту.

Нагадаємо, полтавські хокеїсти сподіваються на допомогу влади.