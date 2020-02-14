Нашвілл знищив Айлендерс, Баффало здолав Колумбус. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, регулярний чемпіонат
14 лютого
Баффало - Колумбус 4:3 ОВ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Флорида - Філадельфія 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)
Нью-Джерсі - Детройт 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)
Тампа-Бей - Едмонтон 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Торонто - Даллас 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Оттава - Аризона 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Міннесота - Рейнджерс 3:4 Б (2:1, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Нашвілл - Айлендерс 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)
Колорадо - Вашингтон 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
Анагайм - Калгарі 0:6 (0:4, 0:1, 0:1)
Вегас - Сент-Луїс 6:5 ОВ (2:3, 1:1, 2:1. 1:0)
Раніше, Аризона переграла Монреаль.
Нагадаємо, Бостон дотиснув Чикаго.