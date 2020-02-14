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Нашвілл знищив Айлендерс, Баффало здолав Колумбус. Результати матчів НХЛ

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У НХЛ було зіграно 11 матчів
Нашвілл знищив Айлендерс, Баффало здолав Колумбус. Результати матчів НХЛ
#НХЛ, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

НХЛ, регулярний чемпіонат
14 лютого

Баффало - Колумбус 4:3 ОВ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Флорида - Філадельфія 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)

Нью-Джерсі - Детройт 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)

Тампа-Бей - Едмонтон 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Торонто - Даллас 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Оттава - Аризона 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Міннесота - Рейнджерс 3:4 Б (2:1, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Нашвілл - Айлендерс 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Колорадо - Вашингтон 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Анагайм - Калгарі 0:6 (0:4, 0:1, 0:1)

Вегас - Сент-Луїс 6:5 ОВ (2:3, 1:1, 2:1. 1:0)

Раніше, Аризона переграла Монреаль.

Нагадаємо, Бостон дотиснув Чикаго.

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